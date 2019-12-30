ESENYURT'TA MARKETTE SURİYELİ KADININ PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA MARKETTE SURİYELİ KADININ PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA MARKETTE SURİYELİ KADININ PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Elif YAVUZ/ ESENYURT'ta markette alışveriş yapan Suriyeli Manal Alhamad'ın 2 bin doları çalındı.

ESENYURT'TA MARKETTE SURİYELİ KADININ PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]

Elif YAVUZ/ ESENYURT'ta markette alışveriş yapan Suriyeli Manal Alhamad'ın 2 bin doları çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 30 Kasım'da Esenyurt'ta meydana geldi.  Manal Alhamad (50) alışveriş yapmak için burada bulunan markete geldi. Alışveriş yaptığı sırada yanına gelen bir şüpheli, kadının 2 bin dolarını çaldı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden parasını çalan kişiyi tespit eden Alhamad görüntülerle birlikte polise başvurdu. Görüntüleri inceleyen polis Alhamad'ın parasını çalan kadının yanındaki 3 kişiyle birlikte organize bir şekilde hareket ettiğini belirledi. Polis şüpheli 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde Alhamad'ın etrafında dolaşan kadınlardan siyah giyimli kadının bir süre sonra çatasına doğru hamle yaptığı ve 10 saniye içinde Alhamad'ın 2 bin dolarını aldığı gözleniyor. Görüntülerde hırsızlığı yapan kadının diğer 3 kişiden ayrı olarak marketten çıktığı ve yüzünü gizlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anı

-Şüphelilerin marketten çıkışı


Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:41 Kaynak: DHA
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