ESENYURT'TA MARKETTEN 10 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA MARKETTEN 10 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
14.10.2020 11:14
Veysel TİMDU Esenyurt'ta tekel bayisine müşteri gibi gelen kişi, dükkan sahibinin anlık dalgınlığından yararlanarak kasadaki 10 bin lira çaldı.
Veysel TİMDU Esenyurt'ta tekel bayisine müşteri gibi gelen kişi, dükkan sahibinin anlık dalgınlığından yararlanarak kasadaki 10 bin lira çaldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında bir tekel bayisinde meydana geldi. Tekel bayisine müşteri gibi giren kişi alkollere bakma bahanesiyle kasa bölümüne geçti. İşletmeci Yazgülü Ercan'ı oyalayıp dikkatini dağıtarak toptan ürün aldığı kişilere verilmek üzere kasanın altında saklanan 10 bin lirayı çalan kişi hızla dükkandan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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