Esenyurt'ta maske ve trafik denetimi - Son Dakika

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca Esenyurt Meydanı'da trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan 5 motosiklet sürücüsüne toplamda 13 bin 250 TL ceza yazdı, motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

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