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Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü - Son Dakika

Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü

01.06.2021 21:24

Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü Ramazan Ayı ve 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminde ihtiyaç sahipleri ile dayanışmayı artıran Esenyurt Belediyesi, 16 bin 928 adet 'Gıda Kolisi', 29 bin 990 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 384 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 7 bin 591...

Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü

İSTANBUL - Ramazan Ayı ve 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminde ihtiyaç sahipleri ile dayanışmayı artıran Esenyurt Belediyesi, 16 bin 928 adet 'Gıda Kolisi', 29 bin 990 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 384 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 7 bin 591 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteğinde bulunarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmadı.

Tam Kapanma ve Ramazan Ayı'na denk gelen Mayıs ayında, zor durumda olan vatandaşları yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere 16 bin 928 adet gıda kolisi dağıttı. Esenyurt Belediyesi, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar için 29 bin 990 porsiyon 'Sıcak Yemek' desteği, 384 paket 'Kahvaltılık' yardımı, 7 bin 591 adet 'Alışveriş Kartı', 'Bebek Bezi' ve 'Mama' desteği ile 211 adet 'Bot, Mont, Ayakkabı ve Kıyafet' yardımında bulundu.

"Mayıs ayında da halk sağlığı ön palanda tutuldu"

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 614 vatandaşı 'Hasta Nakil Ambulansı', bin 355 kişiyi de 'Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç' hizmeti ile sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 333 vatandaşa 'Evde Sağlık', 15 kişiye düzenli olarak 66 saat 'Evde Fizik Tedavi' hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olmasına destek oldu. Esenyurt Belediyesi, Özel Eğitim Merkezi'nde 51 çocuğa 117 saat 'Dil ve Konuşma Terapisi' eğitimi, 34 çocuğa 96 seans 'Bireysel Eğitim', 8 çocuğa 13 saat 'Oyun Terapileri' ve 18 aileye ise 43 seans 'Psikolojik Danışmanlık' hizmeti verildi. Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 40 vatandaşa 'Evde Temizlik', 45 vatandaşa 'Kişisel Bakım' hizmeti verirken, 84 vatandaşa da 'Sağlıklı Beslenme' ve 'Diyet' programı uyguladı.

"Pandemi destek ekipleri vatandaşların yardımına koştu"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı ile 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminde zabıta, halkla ilişkiler ve ulaştırma personellerinden oluşan 85 kişilik ekip, belediyenin iletişim kanallarından gelen market alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi ve karantinadaki Esenyurtluların diğer taleplerini karşılayarak yanlarında oldu.

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan ESBİM (Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi), Mayıs ayı içerisinde 140 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

"Sokak hayvanları beslendi ve tedavileri yapıldı"

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. İlçe genelinde sokak hayvanlarına 18 bin 420 kilogram mama dağıtımı yapan ekipler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı yaşamaları için de destek verdi. Mayıs ayında 457 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 472 hayvanın aşılamasını, 140 hayvanın ameliyatını, 116 kedi ve köpeğin de kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

"Yeni yol yapımı ve yeşillendirme çalışmaları sürdü"

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bin 181 ton asfalt, 6 bin 103 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 262 ağaç dikti. 556 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt'u güzelleştirmeye devam ediyor.

Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü
Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü
Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü
Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Ramazan, Mayıs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esenyurt'ta mayıs ayında yardım ve hizmetler artarak sürdü - Son Dakika


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