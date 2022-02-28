ESENYURT'TA METROBÜS KAZASI; 7 YOLCU YARALANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA METROBÜS KAZASI; 7 YOLCU YARALANDI

28.02.2022 15:55
ESENYURT'TA METROBÜS KAZASI; 7 YOLCU YARALANDI

ESENYURT Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı.

–ESENYURT Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.

Görüntü dökümü

Kaza yapan metrobüsten görüntüYaralıların ambulansa bindirilmesiAmbulans ve itfaiye araçları

Metrobüs durağından genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Beylikdüzü, Esenyurt, Metrobüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA METROBÜS KAZASI; 7 YOLCU YARALANDI - Son Dakika
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