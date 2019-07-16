Esenyurt'ta metrobüste yangın
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Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
İstanbul Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
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