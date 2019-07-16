Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta metrobüste yangın
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta metrobüste yangın

27 dakika önce

Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Esenyurt'ta metrobüste yangın, System.String[]

İstanbul Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız Son dakika! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta metrobüste yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]