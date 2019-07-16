Esenyurt'ta metrobüste yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

İstanbul Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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