Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

7 saat önce

Veysel TİMDU / ESENYURT'ta, denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu.

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu, System.String[]

Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta, denetimlerde bulunan polis ekiplerince metruk binada, çanta içinde bırakılmış halde 15 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi bulundu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, Salı günü saat 23.00 sıralarında, İnönü Mahallesi'ndeki metruk binalarda denetimler yaptı. Denetimler sırasında metruk bir binanın bodrum katında çantada, ağızları bağlanmış poşet içinde, çıplak vaziyette erkek bebek cesedi bulundu. Göbeğinin kesilmiş olduğu görülen bebeğin, hastanede doğmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bebek otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu
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