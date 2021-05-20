ESENYURT'TA METRUK BİNADAKİ UYUŞTURUCU PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika

Esenyurt'ta, metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Metruk binaya baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.