Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı

12.03.2022 23:05

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir araç ambulansa çarparken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yokuş yukarı çıkamayan ambulans yolda kaldı. Bu sırada yokuş aşağı inen 16 ARP 457 plakalı araç kayarak bir taksiye çarptı. Taksi ise çarpmanın etkisiyle ambulansa çarptı. 4 aracın karıştığı kazada yaralı olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kazadan sonra bir vatandaşın hızla gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat/İHA)

Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı

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Zincirleme Trafik Kazası, Ambulans, Esenyurt, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme kaza saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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