Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada

Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada

35 dakika önce

ESENYURT'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdıKaza saat 10.00 sıralarında D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi.

ESENYURT'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdı

Kaza saat 10.00 sıralarında D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi. Meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı

Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada

D-100 Karayolu, Avcılar, Çavdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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