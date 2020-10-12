ESENYURT'TA MİNİBÜS ÇOCUĞA ÇARPTI, SÜRÜCÜYE ÇEVREDEKİLER SALDIRDI - Son Dakika

ESENYURT'ta, bir minibüsün çocuğa çarptığı sonrasında ise çevredekilerin sürücüyü darp etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk mahallesi Dağhan sokakta meydana geldi. Sokakta ilerleyen yolcu minibüsü, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'da çarptı. Minibüsün altında kalan Çetin bacağında yaralanırken çevredekiler sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk ambulansla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını görenler, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indirenlerin darp girişimini çevredeki esnaf engelledi. Kaza sonucunda minibüs şoförü gözaltına alındı.