Esenyurt'ta minibüslerde ve halk otobüslerinde yine aynı manzara - Son Dakika

Esenyurt'ta minibüslerde ve halk otobüslerinde yine aynı manzara
01.12.2020 09:34
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta minibüsler ve halk otobüsleri tıklım tıklım doldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen Esenyurt
'ta minibüsler ve halk otobüsleri tıklım tıklım doldu.
Esenyurt'ta sabah saatlerinde minibüslere ve halk otobüslerine yönelik denetimler yapıldı. D-100 Karayolu yan yolda kurulan noktada minibüs ve halk otobüsleri tek tek durduruldu. Bazı minibüs ve halk otobüslerinin içerisinde, yayınlanan genelgeye rağmen dolu olduğu görüldü. Ekipler önlemlere rağmen olması gerekenden fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesti. Ayaktaki fazla yolcuların indirilmesinin ardından minibüs ve halk otobüsleri seferlerine devam etti.
- İstanbul
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