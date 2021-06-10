Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız saniye saniye kamerada - Son Dakika

- Esenyurt'ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız saniye saniye kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, bir kişinin yolcu minibüsündeki vatandaşın cüzdanını anlar güvenlik kamerasına her anıyla yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt- Beylikdüzü hattında çalışan bir minibüse "yolcu" olarak binen hırsızlık zanlısı, gözüne kestirdiği yolcuları akıl almaz yöntemlerle soydu.Yolcu minibüslerini mesken tutan hırsızlık olayı 17 Mayıs'ta Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar başında bulunan minibüs duraklarında Murat B. adlı şüpheli bir kişi, kalabalık bir yolcu minibüsüne bindi. B., bindiği minibüste bir yolcuyu gözüne kestirdi. Hırsızlık şüphelisi Murat B., kalabalık haldeki minibüste bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra kadın yolcunun çantasından cüzdanını çekerek çaldı. Hemen ardından minibüsten inen Murat B., araçtan inerek kayıplara karıştı.

B., bu kez dün aynı durakta ortaya çıktı. Durakta bekleyen Murat B.'nin şüpheli davranışlarda bulunduğunu fark eden devriye görevindeki İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Büro Amirliğine bağlı Esenyurt timleri, zanlıyı yakın takibe aldı. Şüpheli Murat B., Durmuş D. adlı bir yolcunun arka cebinde bulunan cep telefonunu çekerek çaldı. Polis o anlarda takipte olan polis, zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı cep telefonu ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine götürülen Murat B.'nin, GBT ve UYAP sorgulamasında daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkasının bulunduğu ve Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile arandığı ortaya çıktı. Minibüslere dadanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor.