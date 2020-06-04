ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika

Esenyurt 'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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