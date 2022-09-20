Kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğu hatalı sollama kurbanı oldu - Son Dakika
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Kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğu hatalı sollama kurbanı oldu

20.09.2022 21:18

İstanbul Esenyurt'ta hatalı sollama yaptığı öne sürülen minibüsün çarptığı motosikletteki 3 yaşındaki çocuk ve babası yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Saat 18.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı.

İstanbul'da hatalı sollama, kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğu hatalı sollama kurbanı oldu - Son Dakika

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