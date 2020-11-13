ESENYURT'TA MISS UGANDA'NIN DÜZENLEDİĞİ KULÜBÜN SAHİBİ GÖZALTINDA - Son Dakika

ESENYURT'TA MISS UGANDA'NIN DÜZENLEDİĞİ KULÜBÜN SAHİBİ GÖZALTINDA
13.11.2020 19:32
Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı.
Esenyurt'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi gözaltına alındı.
Esenyurt'ta Miss Uganda adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi.
Öte yandan baskın anında eğlence mekanında organizasyonda görev aldıkları belirlenen 6 Ugandalıya da idari işlem yapıldı.
- İstanbul
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