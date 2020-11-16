Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi serbest bırakıldı
16.11.2020 11:41
ESENYURT'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ESENYURT'ta, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Miss Uganda yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta 'Miss Uganda'nın adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alınmıştı. Kıraç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece servest bırakıldı.
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