Esenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika

ESENYURT'ta bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 860 Sokak'ta bulunan tek katlı mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, atölyede hasar oluştu.

- İstanbul