ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1)

6 saat önce

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1), System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

-ekiplerin yangına müdahalesi


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
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