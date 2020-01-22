ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

-ekiplerin yangına müdahalesi