ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1) - Son Dakika

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ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (1)
6 saat önce
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:07 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
-ekiplerin yangına müdahalesi
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