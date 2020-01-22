Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın
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ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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