Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın

6 saat önce

ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
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