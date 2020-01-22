Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın

6 saat önce

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Esenyurt, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangında imalathanede bulunan 3 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri işçileri tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İmalathanedeki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.


Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı
Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 03:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]