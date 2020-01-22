ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (2) - Son Dakika

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ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN (2)
6 saat önce
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:24 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı imalathanedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
-ekiplerin yangına müdahalesi
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