Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın (2) - Son Dakika
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın (2)
6 saat önce
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:25 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı imalathanedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika Fast food zinciri KFC, erotik reklam için özür diledi Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim