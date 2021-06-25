ESENYURT'TA MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

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ESENYURT'ta park halinde bulunduğu yere demir zincirle kilitlenen motosiklet, 2 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Mevlana Mahallesi Fatih Caddesi'nde geçen salı park halindeki motosiklet 2 şüpheli tarafından demir zinciri kırılarak, çalındı. Motooskileti çalınan kişi polise giderek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan motosiklet 2 gün sonra aynı mahalledeki bir ara sokakta bulundu.

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere, 2 şüphelinin motosikletin başında beklediği, kilidi kırdığı ve aracı götürdüğü anlar yansıdı.