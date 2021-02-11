ESENYURT'TA MOTOSİKLETİYLE AMBULANSA ÇARPAN KURYE YARALANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA MOTOSİKLETİYLE AMBULANSA ÇARPAN KURYE YARALANDI

11.02.2021 09:32
ESENYURT'TA MOTOSİKLETİYLE AMBULANSA ÇARPAN KURYE YARALANDI

Esenyurt'ta sağlık ocağının önüne park edilmek üzere olan ambulansa motosikletiyle çarpan kurye yaralandı.

Esenyurt'ta sağlık ocağının önüne park edilmek üzere olan ambulansa motosikletiyle çarpan kurye yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan sağlık ocağının giriş kapısı önünde meydana geldi.

İddiaya göre, kurye kaldırımdan ilerlediği motosikletiyle sağlık ocağı önüne park edilmek üzere olan ambulansa çarptı.Çarpmanın etkisiyle kurye motosikletinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü: -------------Yaralı detayAmbulans detayYaralının ambulansa bildirilme detay

Genel görüntü ve detay


- İstanbul
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ESENYURT'TA MOTOSİKLETİYLE AMBULANSA ÇARPAN KURYE YARALANDI - Son Dakika
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