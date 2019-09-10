Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim

Esenyurt'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri Esenyurt genelinde motosiklilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda motosiklet evrakları eksik olduğu için çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Uygulamada motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Görüntü dökümü:

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-Trafik ekiplerinin motosiklet uygulama çalışmaları

-Çekici üzerine yüklenen motosikletler

-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul