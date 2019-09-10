Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim

8 dakika önce

ESENYURT'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim, System.String[]
ESENYURT'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri Esenyurt genelinde motosiklilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda motosiklet evrakları eksik olduğu için çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.


Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis kararına mahkemeden durdurma kararı HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, HDP binası önündeki eyleme ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:22:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]