Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim
8 dakika önce
ESENYURT'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı bölge trafik ekipleri Esenyurt genelinde motosiklilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda motosiklet evrakları eksik olduğu için çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.
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