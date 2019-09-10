Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim

2 saat önce

Esenyurt'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta Bölge Trafik ekipleri ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri Esenyurt genelinde motosiklilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çok sayıda motosiklet evrakları eksik olduğu için çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Uygulamada motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok
Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletlere yönelik denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]