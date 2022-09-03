ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ,1 YARALI - Son Dakika
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ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ,1 YARALI

03.09.2022 14:56
ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ,1 YARALI

ESENYURT'ta, motosikletli iki kişi bir sitenin önünde bekleyen Ahmet Karatay'a ateş açtı.

ESENYURT'ta, motosikletli iki kişi bir sitenin önünde bekleyen Ahmet Karatay'a ateş açtı. Ağır yaralanan karatay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Murat Ö. yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Aşık Veysel Mahallesindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site önünde bekleyen motosikletli 2 kişi, Ahmet Karatay'ın yanlarına yaklaştığını gördü. 2 şüpheliden biri belinden çıkardığı tabanca ile Karatay'a doğru ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Karatay ağır yaralanırken, şans eseri olay yerinde bulunan Murat Ö.'ye hafif yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karatay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MOTOSİKLETLE GELİP, 2 KİŞİYİ YARALIYORLAR"Mahalle sakini Umut İslam, "Olay gece olmuş. Motosikletle geldiler. 2 kişinin yaralandığı söyleniyor. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Onun dışında pek bir bilgimiz yok. Motosikletle gelip, 2 kişiyi yaralıyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ,1 YARALI - Son Dakika

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