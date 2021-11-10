ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ İKİ KİŞİNİN TEKEL BAYİNE KURŞUN YAĞDIRMASI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'ta, motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde bulunan tekel bayine, tabancayla 7 el ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir tekel bayinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki iki kişiden biri, tekel bayine doğru 7 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmezken, tekel bayinin camlarına geldi. Motosikletli kişiler saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PANİK YAPIP DIŞARI ÇIKTIK

İş yerine yapılan saldırı anlarını anlatan Erhan Ateş, Akşam saat 21.30 sıralarıydı. Silah sesleri duyduk. Bir anda panik yapıp, dışarı çıktık. Bir vatandaş 'Sizin dükkana sıktılar' dedi. Motokuryelerdi, kafalarında kasklar vardı. Kaçtı, aşağı doğru gitti. Bir husumetimiz yok, bir şeyimiz yok. 12 senedir bu dükkanı çalıştırıyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Yaralanma da yok. 7 el ateş ettiler, 5'i isabet etmiş. Birine denk gelse iyi olmazdı dedi.