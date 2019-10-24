Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı
1 saat önce
ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI (Şüphelilerin fotoğrafları)
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI (Şüphelilerin fotoğrafları)
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