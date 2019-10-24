Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı

Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI (Şüphelilerin fotoğrafları)

ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAZA YAPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI (Şüphelilerin fotoğrafları)

Esenyurt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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