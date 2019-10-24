Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada

Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada

1 saat önce

Esenyurt'ta motosikletli 2 kapkaççı bir kadının cep telefonunu çaldı.

Esenyurt'ta motosikletli 2 kapkaççı bir kadının cep telefonunu çaldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan bir servis minibüsü şoförü ve otomobil sürücüsü kapkaççıları takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında motosikletteki kapkaççılar kaza yaptı. Yaralı halde yakalanan şüpheliler hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:30 Kaynak: DHA
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