Esenyurt'ta motosikletli kapkaççıların kazası kamerada
1 saat önce
Esenyurt'ta motosikletli 2 kapkaççı bir kadının cep telefonunu çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:30 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta motosikletli 2 kapkaççı bir kadının cep telefonunu çaldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan bir servis minibüsü şoförü ve otomobil sürücüsü kapkaççıları takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında motosikletteki kapkaççılar kaza yaptı. Yaralı halde yakalanan şüpheliler hastaneye kaldırıldı.
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