Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı

17.07.2022 08:26

Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı Esenyurt'ta motosikletiyle gelen kişi cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta motosikletiyle gelen kişi cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Ispartakule Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir şüpheli caddeye geldi. Daha sonra belinden tabancasını çıkaran şüpheli cadde üzerinde bekleyen 2 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran 2 kişi kaçmaya dahi fırsat bulamadı. Yaklaşık 6 el silah sıkan şüpheli daha sonra motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesiyle caddeye dökülen vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırı yerinde çalışmalarını tamamlarken, asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta motosikletli şahıs 2 kişiye kurşun yağdırdı - Son Dakika
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