Esenyurt'ta motosikletlilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
10.11.2020 16:22
ESENYURT'ta motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
ESENYURT'ta motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, şüpheli görülen motosiklet sürücüleri durduruldu. Motosikletlerin plaka, sürücülerinde de Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.Denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile sürücülerinin ehliyetsiz olduğu belirlenen motosikletler çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Motosiklet sürücülerine toplamda 60 bin lira para cezası kesildi.
(FOTOGRAF)
- İstanbul
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