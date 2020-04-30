Esenyurt'ta mührü kırılan alkollü içki satan iş yerine 2. polis baskını - Son Dakika

Veysel TİMDU/ESENYURT'ta alkollü içki satışı yapılan işyerine polis operasyon düzenledi. Daha önce de mühürlenen ruhsatsız iş yerindeki 7 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesilirken, iş yeri sahibi olan ve ikamet izinleri de bittiği anlaşılan Türkmenistan uyruklu 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimlerde Hürriyet Mahallesi'nde alkollü içki satışı yapan iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Ekipler, içeride 7 kişinin alkollü içki tükettiğini gördü. İş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha öncede mühürlendiği mührün bozularak açıldığı fark edildi. Ekipler, 7 kişiye 3150'şer lira para cezası kesti. İşyeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi. iş yeri sahibi olan ve ikamet izinleri de bittiği anlaşılan Türkmenistan uyruklu 2 kişi polis merkezine götürüldü.