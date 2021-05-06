Esenyurt'ta mührü kırılan restoranda bulunduğu tespit edilen 10 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Esenyurt'ta, mührü kırılan bir restoranda bulunduğu tespit edilen 10 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs gecesi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde daha önceden kapatıldığı belirlenen bir iş yerinin mührünün kırıldığını tespit etti.

İş yeri sahibi İbrahim B. ile yanındaki 2 kişi, ekiplere "bir şeyler içip, sohbet etmeye geldiklerini" beyanında bulundu.

Etrafta servise hazır masa ve sandalyelerin olduğunu gören polisler, iş yerinde başkalarının da olabileceğinden şüphelendi. Yapılan aramada işletmenin alt katındaki gizli bölmede saklanan 5'i kadın 7 kişi yakalandı.

İş yerindeki toplam 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 34 bin 680 lira idari ceza uygulanırken restoran zabıta tarafından yeniden mühürlendi.