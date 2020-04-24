ESENYURT'TA MÜHÜRLENEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA MÜHÜRLENEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

ESENYURT'TA MÜHÜRLENEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

6 saat önce

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Esenyurt'ta daha önce mühürlenen kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen Esenyurt'ta daha önce mühürlenen kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mührü sökülmüş kapıyı defalarca çalan polis,kapı açılmayınca iş yerinin arkasında bulunan havalandırma boşluğundaki, soba borusunun girebileceği büyüklükteki bir delikten içeridekileri gördü Uyarıları üzerine açılan kapıdan giren ekipler, etrafı perdelerle kapalı odada 8 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişiler 1593 sayılı Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer olmak üzere toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı. İş yeri sahibi Y.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti.

ESENYURT'TA MÜHÜRLENEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:12 Kaynak: DHA

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