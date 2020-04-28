Esenyurt'ta mühürlü kahvede kumar oynayanlara ikinci baskın - Son Dakika

ESENYURT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı.

Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Sezgin B.'ye ait kahveyi denetleyen ekipler içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu işyerinin daha önce mühürlendiğini belirledi. Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.