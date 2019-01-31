Esenyurt'ta Mülteci Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan finansal destekle "Mültecilerin Özel Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Artırılması" programı kapsamında, Relief International tarafından Esenyurt'ta ruh sağlığı merkezi açıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan finansal destekle "Mültecilerin Özel Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Artırılması" programı kapsamında, Relief International tarafından Esenyurt'ta ruh sağlığı merkezi açıldı.



Merkezin açılış töreninde konuşan AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Bölge İletişim Yetkilisi Mathias Eick, Türkiye'nin dünyada en büyük mülteci nüfusuna sahip olduğunu, Türk hükümetinin ve Türk halkının bu ülkede bulunan Suriyelilere çok büyük hizmetler sunduğunu kaydetti.



Türkiye'nin, özellikle sağlık alanında Suriyelilere yönelik önemli hizmetler sağladığını vurgulayan Eick,"Savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyeliler, temel sağlık sorunlarının yanı sıra ruh sağlığı desteğine de ihtiyaç duyuyor. Savaşa maruz kalan bu insanlar ayrıca evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Yakınlarını, sevdiklerini kaybettiler. Geldikleri Türkiye'de de yeni bir yaşam kurmak zorundalar." dedi.



Dünya çapında yapılan araştırmalar göre mültecilerin en az üçte birinin ruh sağlığı sorunu yaşadığına dikkati çeken Eick, şunları aktardı:



"Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre bu sorunların çocukların yanı sıra yetişkinlerde de üst aşamada olduğu anlaşılıyor. Biz AB İnsani Yardım Ofisi olarak böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük ve bu ihtiyacın karşılanması için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla biz AB olarak bu tür merkezlerin açılmasını önceliğimiz haline getirdik ve fon sağladık. AB İnsani Yardım Ofisi olarak, Relief International'ı, bu tip merkezler açması için destekledik.



Suriyelilerin bu merkezlerde tercümanlar aracılığıyla böyle bir destek almaları çok önemli. Ayrıca yetenekli Suriyelilerin böyle merkezlerde çalışarak kendi topluluklarına hizmet etmeleri ve Türk meslektaşları ile birlikte çalışmaları da çok önemli."



Türkiye'deki bazı bakanlıklarla 70'e yakın proje yaptıklarını anlatan Eick, "Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına da desek veriyoruz. Tüm bu çalışmalarla Suriyeli nüfusun normal bir hayata kavuşmaları sağlanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.



SIHHAT projesi kapsamında 3 bin 80 kişi istihdam ediliyor



Sağlık Bakanlığı SIHHAT (Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi) " Projesi İstanbul Koordinatörü Dr. Yavuz Han, Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyelinin yanı sıra Afganistan, Irak, İran gibi birçok ülkeden mülteci bulunduğunu aktardı.



Türkiye'de, mültecilere yönelik sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Dr. Han, şunları kaydetti:



"Türkiye, gelen insanlara, kendi insanlarından ayırt etmeden hizmet vermeye çalışıyor. Türkiye çok hızlı bir şekilde çok kalabalık bir kitleye maruz kaldı. Dolayısıyla bunun getirdiği açık sorunlarla karşı karşıya kaldık. SIHHAT programı kapsamında, Türk halkına ne yapılıyorsa mültecilere de aynı uygulamayı yapacak bir sistem kurmaya çalışılıyor.



Dolayısıyla bu kapsamda 780 göçmen sağlık merkezi açıyoruz. Bununla beraber 2 tanesi İstanbul'da olmak üzere 10 tane toplum ruh sağlığı merkezi açıyoruz. Mobil araçlar, kanser tarama araçları, üreme sağlığı merkezleri de ayrıca faaliyete geçme aşamasında. 780 hekim, 650 ebe ve hemşire ile beraber toplam 3 bin 80 kişi bu proje kapsamında istihdam ediliyor. Bununla beraber birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamını biz vereceğiz. Bu tip özel hizmetlerin de değerli olduğunu düşünüyoruz."



Türkiye'ye bu hizmeti sağladığı için teşekkür ediyoruz"



Relief International Türkiye Direktörü Andrea Patterson, halen devam eden iç savaştan kaçan, sadece Türkiye değil dünyanın her yerine dağılan Suriyelilerin yaşadığı travmaların çok ağır bir insanı krizi de beraberinde getirdiğini söyledi.



Patterson, "Savaş ve yerinden edilmelerin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ruh sağlığına etkisi ciddi boyutta. Ruh sağlığı hizmetlerine talep çok fazla ve ekibimiz savaştan etkilenmiş mültecilere ana dillerinde hizmet veriyor. Bazı merkezlerimize başvuran çocuk hastaların sayısında ciddi bir artış var. Bu da Marmara Üniversitesi'nde yürütülen ve Suriyeli mülteci çocukların yüzde 60'ının ruh sağlığı bozukluklarından muzdarip olduğunu ortaya koyan araştırmanın bulgularını doğruluyor." diye konuştu.



Türkiye'nin Suriyelilere yönelik bu tür çalışmalara büyük destek sağladığını kaydeden Patterson, "Çok ağır insanı krizin yaşandığı bir dönemde, Suriyelilere yönelik böyle bir hizmeti sağladığı için Türkiye'ye ve Türk hükümetine özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin desteklediği bu sağlık merkezleri umuyoruz ki kısa süreli değil yıllarca bu önemli hizmeti insanlara sunmaya devam etsin. Biz de burada bulunan ve savaşın tüm travmasını üzerlerinde taşıyan insanların yeniden yaşama katılmaları için bir görev üstlendik." ifadelerini kullandı.



Relief İnternational Orta Doğu Direktörü Sherine Zaghow da mülteci ruh sağlığı merkezinin açılmasına izin veren Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.



Suriyeliler için ruh sağlığı merkezi



Relief International'ın (RI) geliştirdiği proje kapsamında açılan merkez, Uluslararası Tıbbi Bakım ve Yardım Organizasyonları Birliğinin (UOSSM) Türkiye ekibinin kontrolünde işletilecek.



AB'nin fonladığı ruh sağlığı merkezinde Arapça konuşan psikiyatr, psikolog ve danışmanlar görev alacak ve çoğunlukla savaştan etkilenmiş Suriyeli mültecilere hizmet verilecek. Merkezin parçası olduğu proje, Türkiye'deki mültecilerin ruh sağlığını iyileştirmeyi, daha sağlıklı bir mülteci topluluğu yaratmayı ve Türkiye'nin sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.



Relief International tarafından yürütülen proje kapsamında, Avrupa Birliğinin fonları sayesinde Gaziantep'te ve Ankara'da hizmet veren diğer ruh sağlığı merkezlerinde endişe, psikoz, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklar tedavi ediliyor. Merkezde bilişsel davranış terapisi, rehberlik seansları ve ilaç tedavisi gibi tedavi yöntemleri kullanılıyor.

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