Esenyurt'ta mülteciler ile mahalle halkı arasındaki gerilim! İçişleri Bakanlığı: Sorumlular gözaltına alındı - Son Dakika

Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi'nde sigara isteme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI: ÜMİT ÖZDAĞ'A YAZIKLAR OLSUN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.