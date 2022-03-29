ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GELEN HIRSIZ CEP TELEFONUNU ÇALDI - Son Dakika

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ESENYURT'ta telefon bayiine müşteri gibi gelen yabancı uyruklu bir kişi, görevlinin uzaklaşmasını fırsat bilerek masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir telefon bayiinde meydana geldi. Cep telefonu mağazasına girerek yabancı uyruklu olduğunu belirten bir kişi, cep telefonu satın almak istediğini söyledi. Mağaza görevlisi ise nakit ödeme ile satış yapabileceklerini söylemesi üzerine şüpheli bunu kabul etti. Mağaza görevlisi bunun üzerine istenen modeldeki cihazı getirmek için masadan ayrıldı. Bu sırada sürekli çevreyi kontrol eden şüpheli, masanın üzerindeki cep telefonu alarak cebine koydu. Şüpheli mağazadan çıkarken, masaya gelen görevli telefonunun yerinde olmadığını görünce hırsızlık olayı ortaya çıktı. Mağaza yetkilisi, Müşteri gibi geldi.Pasaport ile işlem yapmak istedi. Nakit ile telefon almak istedi. Arkadaşımız depoya gidince telefonu masanın üzerinden çalmış dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası ile her anı kaydedilen hırsızlık olayının failini bulabilmek için çalışma başlattı.