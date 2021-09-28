ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika

Esenyurt'ta, Fas uyruklu 3 kişi, girdikleri cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya satan iş yerinden, denedikleri ürünlere Bozuk diyerek çalışanları oylayıp, 500 lira değerinde malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Eylül Salı günü 21.20 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya satan iş yerinde meydana geldi. Fas uyruklu 1'i kadın 3 kişi, iş yeri sahibine kulaklık almak istediklerini söyledi. İçlerinden biri, dükkan sahibi Yılmaz Uçar ile konuşmaya başladı. Uçar'ın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen 1 kadın diğer iki kişi, vitrinde bulunan ürünleri ceplerine doldurmaya başladı. Kulaklık, telefon kılıfı ve müzik çalar gibi ürünleri çalan şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLERİ ÜST SOKAKTA YAKALADI

Yaklaşık 1 saat sonra vitrinlerdeki ürünlerin azaldığını fark eden Uçar, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören iş yeri sahibi, şüphelileri üst sokakta yakaladı. Şüpheliler çaldıkları ürünleri yere atmaya başlarken, içlerinden biri kaçmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Dükkandan hırsızlık yapan 1 kadın 2 kişi, Uçar'ın şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürülürken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

NE ALDIYSA CEBİNE KOYDU AMA O CEP BİR TÜRLÜ DOLMADI

İş yerinde yaşananları anlatan Yılmaz Uçar, Gelip uzaktan baktılar. Ben şüphelendim ama müşteri sonuçta kalkıp baktım. Benden kulaklık istediler, ben de ürünleri tezgahın üzerine koydum. Bu bozuk, şu bozuk diyerek, beni oyalıyorlarmış. Diğeri de bozuk dedikleri şeyi de sürekli cebine koyuyor. Ne aldıysa cebine koydu ama o cep bir türlü dolmadı dedi.

BANA BIÇAK SALLADI

Hırsızlardan birinin yakalanınca kendisine doğru bıçak savurduğunu da söyleyen Uçar, Bir saat geçtikten sonra ben fark ettim olayı. Kameraya baktım. Peşlerinden gittim ve üst sokakta yakaladım. Bağırdım, bağırınca kaçtılar. Eşyaları teker teker attılar. O her şeyi alan kişi bana bıçak salladı. Polisi aradım. Gelip ikisini yakaladı. Bıçak sallayan kişi kaçtı. Tespit ettiğimiz kadarıyla 500 liralık ürünümüz çalındı ifadelerini kullandı.