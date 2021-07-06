Esenyurt'ta müteahhitlerin yarım bırakarak kaçtığı inşaatlar tamamlanıyor - Son Dakika

"BELEDİYENİN GARANTÖRLÜĞÜNDE BU İŞİN YAPILMASINI İSTİYORLAR"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde yarım bırakılan inşaatların tamamlanması için çalışma içinde olduklarını söyledi. Bu konuda kendilerine başvuru olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, "Yarım kalan, bırakıp kaçan müteahhitlerin bıraktığı inşaatları kâr beklemeksizin, çok düşük kârlarla organizasyon yapıp bunları kentsel dönüşüm alanında değerlendirmek, zirâ birçok deprem riski olan bina var. Bunların dönüşümünü sağlamak, bununla beraber bazı yerlerde toplu olarak belediyenin garantörlüğünde yapılmasını isteyen siteler var. Bu işlemlerin yapılabilmesi için finansman ihtiyacı var. Zaten Dermen Şirketi kabul edilirken de bunun için kabul edilmişti. Herkes biliyor ki Esenyurt'ta birçok imar yolsuzluğu ve bırakıp kaçan dolandırıcılıklar oldu. Bu dolandırıcılıklardan korktukları için vatandaşlar sitelerini müteahhitlere veremiyorlar. 'Biz bunu verirsek bunlar da bunu bırakıp kaçar mı, bizleri zarara uğratır mı, dairemizden olur muyuz!' diye endişe duyuyorlar. Dolayısıyla belediyenin garantörlüğünde bu işin yapılmasını istiyorlar. Belediyenin garantörlüğünde yapılması için bir şirket aracılığı ile yapabiliyoruz. O sebeple Derman Şirketi üzerinden bu tür gelen talepler varsa değerlendirmek üzere bu çalışmayı yürüteceğiz" diye konuştu. Söz konusu madde Temmuz ayının ikinci meclis toplantısında görüşülecek.