Esenyurt'ta Nakit Parasız Damattan Bahşiş İstendi - Son Dakika

Esenyurt'ta Nakit Parasız Damattan Bahşiş İstendi

Esenyurt\'ta Nakit Parasız Damattan Bahşiş İstendi
Son Güncelleme: 03.10.2023 10:54

Esenyurt'ta bir çocuk, nakit parası olmayan bir damattan pos makinesi ile bahşiş istedi. Çocuk, gelin arabasının önünü keserek damattan 30 TL bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MÜŞTERİNİN DAMAT OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE BAHŞİŞ İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi. Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.

İŞ YERİNDEKİ POS MAKİNESİNİ ALIP GELDİ

Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi. Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Bağdat, Akif, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Nakit Parasız Damattan Bahşiş İstendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Nakit Parasız Damattan Bahşiş İstendi - Son Dakika
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