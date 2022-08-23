Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araç ve kişiler durduruldu. Araçlar aranırken, sürücü ile yayaların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta narkotik uygulaması - Son Dakika

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