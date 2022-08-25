İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI

25.08.2022 11:16

ESENYURT'ta nehre dönen yokuşta evine suyun gelmesini engellemeye çalışan kadın, kovayla suyu tahliye etmeye çalıştı.

ESENYURT'ta nehre dönen yokuşta evine suyun gelmesini engellemeye çalışan kadın, kovayla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Esenyurt sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yenikent mahallesi 688. Sokak'ta nehre dönen yokuşta evini su baskınından korumaya çalışan kadın, elindeki kova ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI - Son Dakika
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