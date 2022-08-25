Esenyurt sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yenikent mahallesi 688. Sokak'ta nehre dönen yokuşta evini su baskınından korumaya çalışan kadın, elindeki kova ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI - Son Dakika

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