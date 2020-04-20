Esenyurt'ta o görüntülere ceza yağdı - Son Dakika

Esenyurt'ta o görüntülere ceza yağdı

ESENYURT'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.'ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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