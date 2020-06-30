Esenyurt'ta ocakta unutulan yemek evi yaktı - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan yabancı uyruklu bir kadın ocakta yemeği unutunca yangın çıktı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan kadın evden çıkamayınca yardımına vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan yabancı uyruklu bir kadın ocakta yemeği unutunca yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan kadın evden çıkamayınca yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar kapıyı kırarak eve girip kadını kurtardı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Meraklı vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayarak film izler gibi yangını izledi.

(İHA)