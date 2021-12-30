Üye Girişi
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı - Son Dakika

Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı

30.12.2021 14:17
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı

ESENYURT'ta, bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle hasar verdi.

ESENYURT'ta, bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle hasar verdi. Olay yerinden ayrılan koca daha sonra sokağa tekrar gelerek cip ile otomobile çarpıp büyük hasar oluşturduktan sonra kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, Gökhan S., boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi. Burada telefonda eşi ile tartışan adam, kısa sürede öfkeden deliye döndü. Eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobili gören Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı. Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü. En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin par halindeki aracın a çarpıp olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak, ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öfkeli eşin, lüks otomobile zarar verdiği anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Gökhan S.'nin eliyle tamponu söktüğü ve aracın dikiz aynasını kırdığı görülüyor.

"ARABAYI PERT EDİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi.


Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı
YORUMLAR
500

Otomobil, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı - Son Dakika


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum         
14:23
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta öfkeli koca dehşeti: Cipiyle eşinin aracına çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement