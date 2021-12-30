Üye Girişi
Esenyurt'ta öğrencilerin "minibüs sürücüleriyle" imtihanı - Son Dakika

Esenyurt'ta öğrencilerin "minibüs sürücüleriyle" imtihanı

30.12.2021 09:40
Esenyurt'ta öğrencilerin "minibüs sürücüleriyle" imtihanı

Esenyurt'ta dolmuş sürücülerinin daha ucuza seyahat ettikleri gerekçesiyle okula giden öğrencileri araçlarına almadıkları iddia edildi.

Esenyurt'ta dolmuş sürücülerinin daha ucuza seyahat ettikleri gerekçesiyle okula giden öğrencileri araçlarına almadıkları iddia edildi. Minibüsçüler yüzünden okulda devamsızlık sorunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, "bu kadar vicdansızlık olamaz" diye isyan etti.

Esenyurt'ta iddiaya göre, okula gitmek için sabahın ilk saatlerinde yollara düşen öğrenciler, saatlerce minibüslerin kendilerini okula götürmelerini bekliyor. Minibüslere el kaldıran öğrenciler, çoğu zaman alınmayarak insaflı bir minibüs sürücüsünün gelmesini bekliyor. Çoğu zaman okula geç kalan öğrenciler ise bu duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

"5 gündür üst üste yok yazılıyorum"

Yaşadığı zorlukları dile getiren bir orta okul öğrencisi, "Sabah 06.20'de evden çıktım. 4 tane dolmuş geçti kolum koptu durmadılar. Sonra eve döndüm annemi çağırdım. Onunla birlikte geldik el kaldırdı direk durdular. Yetişkin olunca alıyorlar öğrenci olunca almıyorlar. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Ben 5 gündür üst üste yok yazılıyorum okulda. Yetkililer bir çözüm bulmalı" dedi.

Bir başka öğrenci ise, "Öğrenciyiz diye durmuyorlar. 9 gün devamsızlığım oldu. Dolmuş sayısının artmasını ve bizi almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Dolmuş sürücü: "Almamazlık yapmıyoruz"

Bir dolmuş sürücüsü ise, "Buradan öğrencilere de söylüyorum. Binerken parası da yoksa paralarını söyleyesin. Yolcu ayrımı yapmıyoruz. Binsinler düzgün paralarını versinler. Çoğu öğrenci parasını vermiyor. Almamazlık yapmıyoruz. Bazıları video çekiyor. Biz de arkaya sıkışıyoruz. Ondan alamıyoruz. Bilerek yaptığımız şey değil. Biz kendi cebimizden para koyuyoruz buraya. Zaten kendini bilen biriyse almamazlık yapmaz" dedi.

Öte yandan bir minibüs sürücünün kendisine el kaldıran öğrencileri görmezden gelmesi ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Esenyurt, Minibüs, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta öğrencilerin 'minibüs sürücüleriyle' imtihanı - Son Dakika


Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı         
09:45
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı         
09:29
Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar         
09:07
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:58 Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Osman Bey ağabeyi Gündüz ile yüzleşti mi?
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta öğrencilerin "minibüs sürücüleriyle" imtihanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement